ФОТО. Кроосу оригинально отдали должное на его малой родине
Жители немецкого городка Грайфсвальд помнят, кто их земляк
Жители Грайфсвальд, который расположен на берегу Балтийского моря, отдали дань уважения полузащитнику Тони Кроосу, который, как известно, после вылета сборной Германии с домашнего чемпионата Европы 2024 завершил свою профессиональную карьеру.
Сотни людей собрались на Марктплац – центральной площади города, и вместе сложили имя легендарного земляка с цифрой 8 – его игровым номером в сборной Германии.
«Я думаю, что Тони ушел в хорошее время. Конечно, мы были бы счастливы, если бы он сделал это после завоевания титула чемпиона Европы. Это было бы еще одним большим достижением.
Тони не только выдающийся спортсмен, а и человек с большим сердцем. Его социальная активность вдохновляет многих людей. Этой кампанией мы хотим поблагодарить его за успешную и интересную карьеру», – заявил мэр Грайфсвальда Штефан Фассбиндер.
Напомним, до старта Евро-2024 стало известно о том, что Тони Кросс уходит из мадридского «Реала». Позднее немец разместил эмоциональный пост в честь ухода из стана «галактикос».
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