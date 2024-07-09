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Германия
09 июля 2024, 10:46 | Обновлено 09 июля 2024, 10:56
1179
0

ФОТО. Кроосу оригинально отдали должное на его малой родине

Жители немецкого городка Грайфсвальд помнят, кто их земляк

09 июля 2024, 10:46 | Обновлено 09 июля 2024, 10:56
1179
0
ФОТО. Кроосу оригинально отдали должное на его малой родине
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Жители Грайфсвальд, который расположен на берегу Балтийского моря, отдали дань уважения полузащитнику Тони Кроосу, который, как известно, после вылета сборной Германии с домашнего чемпионата Европы 2024 завершил свою профессиональную карьеру.

Сотни людей собрались на Марктплац – центральной площади города, и вместе сложили имя легендарного земляка с цифрой 8 – его игровым номером в сборной Германии.

«Я думаю, что Тони ушел в хорошее время. Конечно, мы были бы счастливы, если бы он сделал это после завоевания титула чемпиона Европы. Это было бы еще одним большим достижением.

Тони не только выдающийся спортсмен, а и человек с большим сердцем. Его социальная активность вдохновляет многих людей. Этой кампанией мы хотим поблагодарить его за успешную и интересную карьеру», – заявил мэр Грайфсвальда Штефан Фассбиндер.

Напомним, до старта Евро-2024 стало известно о том, что Тони Кросс уходит из мадридского «Реала». Позднее немец разместил эмоциональный пост в честь ухода из стана «галактикос».

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Тони Кроос сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: AS
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