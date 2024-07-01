Подвел черту. Кроос разместил эмоциональный пост в честь ухода из Реала

1 июля официально завершился срок действия контракта полузащитника Тони Крооса с мадридским «Реалом».

По этому поводу 34-летний немец опубликовал пост в инстаграме.

«На картинке 1 показан недостающий кусочек картинки 2! Мой последний день в качестве игрока «Реала». Чувствую себя странно, но я всегда буду одним из вас. Вечно благодарен», — написал Тони Кроос.

Напомним, Кроос стал игроком «Реала» в 2014 году, перейдя из мюнхенской «Баварии». В рядах «галактикос» Тони провел в общей сложности 464 матча во всех турнирах, забил 28 голов, сделал 98 передач.

В составе «Реала» Тони Кроос четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоевывал титул чемпиона Испании и четыре раза побеждал в Суперкубке Европы.

Ранее сообщалось, что Кроос в матче чемпионата Европы 2024 с Венгрией едва не обновил рекорд Хави на Евро.