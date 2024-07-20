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Пляжный футбол
20 июля 2024, 08:23 | Обновлено 20 июля 2024, 08:34
284
0

Украина – Латвия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 июля в 18:00 матч 1/2 финала соревнований в Батуми

20 июля 2024, 08:23 | Обновлено 20 июля 2024, 08:34
284
0
Украина – Латвия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
BSWW

Сборная Украины проводит матч 1/2 финала отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.

20 июля в 18:00 по киевскому времени встречаются команды Украины и Латвии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина разгромила Ливан (6:1), затем взяла верх над Саудовской Аравией (6:1) и выиграла у ОАЭ (5:2). Одержав три победы, сборная Украины выиграла свою группу (9 очков).

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места. Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

Евролига-2024 по пляжному футболу

1/2 финала, 20 июля, Батуми (Грузия)

  • 18:00. Украина – Латвия
  • 19:30. Грузия – ОАЭ

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

Украина – Латвия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится на официальных ресурсах BSWW и канале Sport 1

Турнирная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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