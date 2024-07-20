Сборная Украины проводит матч 1/2 финала отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.

20 июля в 18:00 по киевскому времени встречаются команды Украины и Латвии.

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В первом туре Украина разгромила Ливан (6:1), затем взяла верх над Саудовской Аравией (6:1) и выиграла у ОАЭ (5:2). Одержав три победы, сборная Украины выиграла свою группу (9 очков).

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места. Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

Евролига-2024 по пляжному футболу

1/2 финала, 20 июля, Батуми (Грузия)

18:00. Украина – Латвия

19:30. Грузия – ОАЭ

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

Украина – Латвия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится на официальных ресурсах BSWW и канале Sport 1

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