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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 19:56 | Обновлено 20 июля 2024, 20:12
582
0

ФОТО. Динамо завершило сбор в Австрии и отправилось в Люблин на матч ЛЧ

«Динамо» 23 июля сыграет с «Партизаном»

20 июля 2024, 19:56 | Обновлено 20 июля 2024, 20:12
582
0
ФОТО. Динамо завершило сбор в Австрии и отправилось в Люблин на матч ЛЧ
ФК Динамо

Первая команда «Динамо» завершила свой учебно-тренировочный сбор в Австрии. В пятницу, 19 июля, команда имела выходной после насыщенного периода, а также некоторые футболисты по желанию имели возможность поработать индивидуально, чтобы улучшить свои физические кондиции.

А уже на следующий день, в субботу, после утренней тренировки динамовская делегация пообедала и отправилась в польский Люблин, где пройдет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

Отметим, что во время сбора в Австрии «Динамо» провело пять контрольных поединков, сыграв вничью с немецкими «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), победив датский «Брондбю» (4:0) и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» (1:0) и минимально уступив берлинскому «Униону» (2:3).

Поединок «Динамо» – «Партизан» состоится во вторник, 23 июля, в Люблине, на стадионе «Арена Люблин» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

ФОТО. Динамо завершило сбор в Австрии и отправилось в Люблин на матч ЛЧ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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