Украина обыграла Латвию и вышла в финал Евролиги B по пляжному футболу

20 июля в грузинском Батуми сборная Украины по пляжному футболу провела полуфинальный поединок розыгрыша Евролиги-2024 в дивизионе B.

После выигрыша группового раунда в квартете В сборная Украины в полуфинале Евролиги-2024 встречалась со второй командой группы А – Латвией.

Подопечные Николая Костенко безупречно провели этот поединок, забив в ворота латвийцев 4 сухих мяча. В первом периоде отличились Олег Зборовский и Андрей Потапов, а во втором – Александр Корнийчук и Олег Щитник. В третьей 12-минутке зрители голов не увидели.

Таким образом, сборная Украины выиграла у Латвии со счетом 4:0 и вышла в финал турнира (21 июля), где сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся Грузия и ОАЭ (20 июля в 19:30).

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

Евролига-2024. Дивизион В

1/2 финала. 20 июля. Батуми (Грузия)

Украина – Латвия – 4:0

Голы: Зборовский, 2, Потапов, 8, Корнийчук, 22, Щитник, 24.

Украина: Неруш, Пославский, Левченко, Корнийчук, Зборовский, Пашко, Заворотный, Войток, Войтенко, Потапов, Щитник, Щерица.

Предупреждение: Щерица, 2.