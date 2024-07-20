Динамо нацелилось на атакующего полузащитника сборной Чили

Киевский футбольный клуб «Динамо» еще не завершил летнюю трансферную кампанию.

По информации журналиста Виктора Моралеса, киевский клуб нацелился на атакующего хавбека мексиканского клуба «Америка» Диего Вальдеса, который также отыграл более 25 матчей за сборную Чили по футболу. Конкурентом «Динамо» за подписание Вальдеса может стать бразильский клуб «Крузейро».

30-летний Вальдес провел в прошлом сезоне за «Америку» 44 матча, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее экс-хавбек «Динамо» перешел в польский клуб, где есть два украинца.