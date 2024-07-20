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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 19:08 | Обновлено 20 июля 2024, 19:12
1598
2

Динамо нацелилось на атакующего полузащитника сборной Чили

Киевлян заинтересовал Диего Вальдес

20 июля 2024, 19:08 | Обновлено 20 июля 2024, 19:12
1598
2
Динамо нацелилось на атакующего полузащитника сборной Чили
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Вальдес

Киевский футбольный клуб «Динамо» еще не завершил летнюю трансферную кампанию.

По информации журналиста Виктора Моралеса, киевский клуб нацелился на атакующего хавбека мексиканского клуба «Америка» Диего Вальдеса, который также отыграл более 25 матчей за сборную Чили по футболу. Конкурентом «Динамо» за подписание Вальдеса может стать бразильский клуб «Крузейро».

30-летний Вальдес провел в прошлом сезоне за «Америку» 44 матча, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее экс-хавбек «Динамо» перешел в польский клуб, где есть два украинца.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Wlad West
Очень перспективный паренек.
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