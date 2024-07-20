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Польша
20 июля 2024, 11:03 |
354
0

Экс-хавбек Динамо перешел в польский клуб, где есть два украинца

Тудор Белуце будет выступать за «Шленск» из Вроцлава

20 июля 2024, 11:03 |
354
0
Экс-хавбек Динамо перешел в польский клуб, где есть два украинца
slaskwroclaw.pl. Тудор Белуце

Клуб польской Экстраклассы «Шленск» из Вроцлава объявил о трансфере 25-летнего опорного полузащитника Тудора Белуце, который до этого выступал за «Фарул».

Сообщается, что Белуце подписал со «Шленском» контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон.

По данным Transfermarkt, в польский клуб румынский хавбек перешел на правах свободного агента.

В Украине Белуце известен тем, что в сезоне-2020/21 он был на контракте в «Динамо», которое арендовало его у английского «Брайтона». Впрочем, построить карьеру в Киеве у Тудора не получилось: он сыграл лишь девять минут в трех официальных матчах за «бело-синих».

Отметим, что цвета «Шленска» защищают два украинских легионера: 22-летний левый защитник Егор Маценко и 17-летний центральный защитник Александр Гавриленко.

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Тудор Белуце Шленск Вроцлав Фарул трансферы Динамо Киев
Алексей Сливченко Источник: ФК Шленск Вроцлав
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