Экс-хавбек Динамо перешел в польский клуб, где есть два украинца

Клуб польской Экстраклассы «Шленск» из Вроцлава объявил о трансфере 25-летнего опорного полузащитника Тудора Белуце, который до этого выступал за «Фарул».

Сообщается, что Белуце подписал со «Шленском» контракт на два года с опцией пролонгации еще на один сезон.

По данным Transfermarkt, в польский клуб румынский хавбек перешел на правах свободного агента.

В Украине Белуце известен тем, что в сезоне-2020/21 он был на контракте в «Динамо», которое арендовало его у английского «Брайтона». Впрочем, построить карьеру в Киеве у Тудора не получилось: он сыграл лишь девять минут в трех официальных матчах за «бело-синих».

Отметим, что цвета «Шленска» защищают два украинских легионера: 22-летний левый защитник Егор Маценко и 17-летний центральный защитник Александр Гавриленко.