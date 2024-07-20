МАТКЕВИЧ: «Я считаю, что мы не уступили в этой борьбе»

Полузащитник сборной Украины U-19 Андрей Маткевич прокомментировал ничью с Норвегией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

«Игра была очень тяжелой по интенсивности, действительно тяжело. Норвегия – хорошая команда, очень боевая. Они играли в силовой футбол, было много борьбы. Но я считаю, что мы не уступили в этой борьбе. Мы показывали свой футбол.

В первом тайме было немного тяжелее, потому что они были свежие. Потом, во втором тайме, мы собрались еще больше. Они уже немного устали, и у нас было гораздо больше моментов»

18 июня сборная Украины U-19 провела второй матч финального турнира Евро-2024 U-19 против Норвегии. Матч закончился со счетом 0:0.