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  4. МАТКЕВИЧ: «Я считаю, что мы не уступили в этой борьбе»
Сборная УКРАИНЫ
20 июля 2024, 17:48 | Обновлено 20 июля 2024, 18:47
294
0

МАТКЕВИЧ: «Я считаю, что мы не уступили в этой борьбе»

Полузащитник сборной Украины U-19 прокомментировал ничью с Норвегией в матче Евро-2024

20 июля 2024, 17:48 | Обновлено 20 июля 2024, 18:47
294
0
МАТКЕВИЧ: «Я считаю, что мы не уступили в этой борьбе»
УАФ. Андрей Маткевич

Полузащитник сборной Украины U-19 Андрей Маткевич прокомментировал ничью с Норвегией во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

«Игра была очень тяжелой по интенсивности, действительно тяжело. Норвегия – хорошая команда, очень боевая. Они играли в силовой футбол, было много борьбы. Но я считаю, что мы не уступили в этой борьбе. Мы показывали свой футбол.

В первом тайме было немного тяжелее, потому что они были свежие. Потом, во втором тайме, мы собрались еще больше. Они уже немного устали, и у нас было гораздо больше моментов»

18 июня сборная Украины U-19 провела второй матч финального турнира Евро-2024 U-19 против Норвегии. Матч закончился со счетом 0:0.

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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