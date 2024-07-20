Завацкая и Соболева успешно стартовали в квалификации в Праге
Украинки переиграли соперниц из Чехии
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA) успешно стартовали в квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.
Соболева переиграла экс-пятую ракетку мира Луцию Шафаржову из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов.
Завацкая оказалась сильнее 19-летней чешки Амели Смейкаловой (№789 WTA).
Прага. Полуфинал квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Луция Шафаржова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:3
Катарина Завацкая (Украина) – Амели Смейкалова (Чехия) – 6:1, 6:4
Третья сеяная Завацкая в финале отбора сыграет с Конни Перрен из Швейцарии.
Седьмая сеяная Соболева за путевку в основу сразится против еще одной чешки Джесики Малечковой.
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