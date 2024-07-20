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WTA
20 июля 2024, 17:55 | Обновлено 20 июля 2024, 18:00
83
1

Завацкая и Соболева успешно стартовали в квалификации в Праге

Украинки переиграли соперниц из Чехии

20 июля 2024, 17:55 | Обновлено 20 июля 2024, 18:00
83
1
Завацкая и Соболева успешно стартовали в квалификации в Праге
WTA. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA) успешно стартовали в квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.

Соболева переиграла экс-пятую ракетку мира Луцию Шафаржову из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Завацкая оказалась сильнее 19-летней чешки Амели Смейкаловой (№789 WTA).

Прага. Полуфинал квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Луция Шафаржова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:3
Катарина Завацкая (Украина) – Амели Смейкалова (Чехия) – 6:1, 6:4

Третья сеяная Завацкая в финале отбора сыграет с Конни Перрен из Швейцарии.

Седьмая сеяная Соболева за путевку в основу сразится против еще одной чешки Джесики Малечковой.

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WTA Прага Катарина Завацкая Анастасия Соболева Люси Шафаржова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Sashamar
Настя молодець. Шафаржова, звісно, багато років не грала і взагалі невідомо навіщо повернулася в 36 років, якщо припинила активні виступи в 31. Але, як кажуть, майстерність не проп'єш, і те, що Соболєва змогла перехопити хід гри заслуговує на повагу. 
У Катарини суперниця була значно простіше. 
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