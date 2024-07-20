Завацкая и Соболева успешно стартовали в квалификации в Праге

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№179 WTA) и Анастасия Соболева (№237 WTA) успешно стартовали в квалификации на грунтовом турнире WTA 250 в Праге.

Соболева переиграла экс-пятую ракетку мира Луцию Шафаржову из Чехии, которая получила уайлд-кард от организаторов.

Завацкая оказалась сильнее 19-летней чешки Амели Смейкаловой (№789 WTA).

Прага. Полуфинал квалификации

Анастасия Соболева (Украина) – Луция Шафаржова (Чехия) – 4:6, 6:4, 6:3

Катарина Завацкая (Украина) – Амели Смейкалова (Чехия) – 6:1, 6:4

Третья сеяная Завацкая в финале отбора сыграет с Конни Перрен из Швейцарии.

Седьмая сеяная Соболева за путевку в основу сразится против еще одной чешки Джесики Малечковой.