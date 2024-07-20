Три преемника Жузепа. Кто может заменить Гвардиолу в Ман Сити летом 2025-го

Летом 2025 года истечет срок действия контракта Жузепа Гвардиолы с Манчестер Сити. По состоянию на текущий момент все выглядит таким образом, что титулованный 53-летний специалист предпочтет покинуть один из наиболее успешных клубов современности, который во многом лично и помог вывести на столь высокий уровень. Поговаривают, что Гвардиола банально больше не видит дальнейшей мотивации оставаться в стане «горожан» еще на три, четыре или пять сезонов. Сейчас в футболе его, как пишут в СМИ, прельщает лишь возможность стать у руля одной из топовых национальных сборных. Ранее Жузепа связывали с Испанией и Бразилией, а сейчас все чаще говорят об Англии…

Топ-менеджмент Манчестер Сити пока далек от того, чтобы смириться с уходом Гвардиолы. Клуб готовит предложение по продлению сотрудничества, которое намерен представить на рассмотрение испанскому специалисту, однако… В этом вопросе практически все будет зависеть исключительно от воли самого Жузепа: если он пожелает уйти, то это произойдет.

В то же время в Манчестер Сити не могут себе позволить ждать решения Гвардиолы до последнего, чтобы то застало клуб врасплох. Последнее обстоятельство вынуждает руководство «горожан» активно прорабатывать все возможные и перспективные опции, в том числе и по подбору потенциального преемника для Гвардиолы. И, согласно последней информации, на столе у боссов «горожан» сейчас имеются три кандидатуры, которые видятся аналитикам клуба наиболее оптимальными, учитывая нынешний вектор развития Сити, состав первой команды, а также планы на среднесрочную перспективу.

О ком идет речь? Давайте вкратце поговорим о каждом…

Мичел (Мигель Анхель Санчес)

Возраст: 48 лет

Гражданство: Испания

Место работы: Жирона

До минувшего сезона имя Мичела не было способно будоражить умы читателей ведущих европейских СМИ. Тренерскую карьеру этот специалист начал в 2017 году, когда стал у руля Райо Вальекано, в котором до этого на протяжении четырех с половиной сезонов возглавлял молодежную академию. В своем первом полноценном сезоне Мичел привел «пчел» к победе в Ла Лиге 2, завоевав путевку в элитарный дивизион. Однако там дела у наставника не пошли, и он был уволен за три месяца до завершения сезона, а Райо Вальекано безнадежно «утонул», финишировав последним в турнирной таблице Ла Лиги и вылетев обратно в Ла Лигу 2.

В дальнейшем Мичел возглавил Уэску и фактически повторил весь свой предыдущий путь с Райо Вальекано: в первом же сезоне он привел «сине-гранатовых» к победе во втором по силе дивизионе испанского футбола, однако, оказавшись в элите, растерялся и не смог доработать сезон до конца, будучи уволенным за неудовлетворительные результаты. А Уэска, как и ранее Райо Вальекано, вылетела обратно в Ла Лигу 2…



Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Все изменилось для Мичела летом 2021 года, когда он принял Жирону. С каталонским коллективом наставник также за один сезон завоевал путевку в Ла Лигу, но на этот раз не с первого места, а через плей-офф. Оказавшись же в элите, команда Мичела не посыпалась, как прогнозировали многие, а финишировала в середине турнирной таблицы. Во втором сезоне Мичела Жирона и вовсе стала главной сенсацией испанского элитарного дивизиона. «Бело-красные», цвета которых начали защищать украинские легионеры Виктор Цыганков и Артем Довбик, долгое время вели чемпионскую гонку с Реалом, но в конечном итоге все-таки пропустили вперед не только «бланкос», но и Барселону. Впрочем, третье место для весьма скромной Жироны – это феноменальный успех и солидная оплеуха амбициям мадридского Атлетико, Вильярреала, Севильи и т.д.

Именно после успешного сезона-2023/24 в Ла Лиге о Мичеле заговорили как о специалисте, способном на многое. И в Манчестер Сити также решили присмотреться к этому наставнику, по которому у английского клуба есть возможность получить практически любую информацию. Не будем забывать, что Жирона и Манчестер Сити входят в один спортивный холдинг – City Football Group, – собственником которого является шейх Мансур.

Стилистика работы Мичела в чем-то схожа с тем, что проповедует на футбольном поле Жузеп Гвардиола. Однако в отношении этого наставника все-таки есть доля сомнений, ведь он ранее никогда не работал на по-настоящему топовом уровне. С другой стороны: в сезоне-2024/25 Жироне с Мичелом предстоит сыграть в Лиге чемпионов, где боссы «горожан», очевидно, и получат все ответы на вопросы, остающиеся по кандидатуре коуча «бело-красных».

Роберто Де Дзерби

Возраст: 45 лет

Гражданство: Италия

Место работы: Марсель

«Мое восхищение от работы Роберто Де Дзерби растет с каждым сезоном. Брайтон никогда не изменяет своей игровой философии. Роберто Де Дзерби проделал и продолжает выполнять невероятную работу в Брайтоне», – именно так об итальянском специалисте отзывался сам Жузеп Гвардиола в апреле нынешнего года.

С тех пор изменилось то, что Де Дзерби покинул Брайтон и английскую Премьер-лигу, приняв приглашение от Марселя, хотя его сватали в Баварию, но от контракта с мюнхенским грандом, по слухам, итальянский специалист отказался. Роберто уже очень давно связывают с Гвардиолой. Кто-то считает, что итальянец пытается буквально перенимать стилистику испанца, другие же делают акцент на то, что копия никогда не будет лучше оригинала… Как бы там ни было, фактом остается то, что сам Жузеп всегда очень и очень комплиментарно отзывается о работе и принципах Де Дзерби, чем дает лишний повод недоброжелателям Роберто судачить о лоббировании интересов итальянца со стороны Гвардиолы.

В своей тренерской карьере Де Дзерби успел пока поработать лишь с довольно скромными с точки зрения потенциала и заслуг коллективами из Италии, наиболее известными из которых для широкой общественности являются Палермо, Беневенто и Сассуоло. Затем Роберто принял приглашение Шахтера, однако сезон-2021/22 так и не смог завершить, из-за начавшейся полномасштабной фазы российско-украинской войны.



Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

После Шахтера Де Дзерби получил приглашение от Брайтона, и отбыл тренировать в Премьер-лигу. Там он окончательно продемонстрировал футбольной Европе, что не стремится отступать от своих игровых принципов, даже если его команде предстоит соперничать с грандами. Брайтон нередко отбирал ключевые очки у фаворитов, и за два сезона с Де Дзерби еще больше закрепился в статусе крепкого середняка, способного на сенсацию, который приобрел еще с Грэмом Поттером.

Однако летом нынешнего года Де Дзерби все-таки покинул стан «чаек». Итальянца не устраивала, как он считал, недостаточная амбициозность руководства клуба. Роберто хотел лучших игроков, качественных трансферов, в то время как в Брайтоне предпочитали действовать по принципу «тише едешь – дальше будешь».

В принципе, Де Дзерби уже все показал и доказал в АПЛ, и неудивительно, что для Манчестер Сити он является одним из ключевых претендентов на замену Гвардиоле. Однако теперь Роберто получит еще и шанс проявить себя во французской Лиге 1 с таким непростым проектом как Марсель. Если и с провансальцами у итальянца «выгорит», то это станет жирным плюсом для резюме Де Дзерби на столе у топ-менеджеров Манчестер Сити…

Юлиан Нагельсманн

Возраст: 36 лет

Гражданство: Германия

Место работы: сборная Германии

Наконец, третьим кандидатом, за которым, по слухам, пристально следит руководство Манчестер Сити на случай необходимости подбирать замену для Гвардиолы, является немец Юлиан Нагельсманн. Это крайне молодой, но уже очень опытный с точки зрения поединков на топ-уровне наставник, который пользуется большим уважением в структуре Манчестер Сити.

Нагельсманн начинал свой самостоятельный тренерский путь в Хоффенхайме, который принял в незавидной ситуации, но уже в первом полноценном сезоне во главе этой команды смог вывести ее в Лигу чемпионов, не проиграв на своем поле ни одного поединка в сезоне Бундеслиги. На следующий год Хоффенхайм не только не откатился назад, как это часто бывает в подобных случаях, но и поднялся еще на ступеньку вверх – на третье место!



Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

С тех пор Нагельсманн является крайне значимой фигурой на рынке немецких тренеров. В 2019 году Юлиан перебрался в РБ Лейпциг, с которым во втором своем сезоне финишировал вторым в немецком чемпионате – следом за непревзойденном Баварией. Уже тогда про выдающийся талант Нагельсманна заговорили и на европейском континенте. В частности, уже в 2020 году СМИ писали, что в Манчестер Сити взяли Юлиана «на карандаш» и будут готовы начать с ним переговоры, если Гвардиола пожелает уйти. Однако тогда Жузеп предпочел остаться, подписав новый контракт, и до предметных дискуссий с Нагальсманном дело у руководства «горожан» так и не дошло.

Впоследствии Нагельсманн, что делает его более интересным кандидатом, чем Мичел и Де Дзерби, успел поработать с топ-клубом – Баварией, которую привел к чемпионству в Бундеслиге-2021/22, а за несколько месяцев до завершения следующего сезона был вынужден покинуть клуб из-за конфликта с некоторыми его ключевыми фигурами, как в менеджменте, так и в команде.

С сентября 2023 года Нагельсманн возглавляет сборную Германии. Сперва предполагалось, что молодой наставник отработаем с «Бундестим» только до конца финальной части Евро-2024, но затем его трудовое соглашение было пролонгировано до конца ЧМ-2026. Впрочем, сам Юлиан неоднократно подчеркивал, что не собирается надолго задерживаться в сборной, так как стремится очень в ближайшем будущем все-таки вернуться к клубной работе. Чем не знак для боссов Манчестер Сити?..