Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

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Соперником луганской команды будет клуб «Хартберг» из Австрии.

Начало товарищеского матча запланировано на 20 июля в 17:00 по Киеву.

Рух Львов – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция