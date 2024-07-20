Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига20 июля 2024, 18:47 | Обновлено 20 июля 2024, 19:30
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Рух Львов – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
20 июля 2024, 18:47 | Обновлено 20 июля 2024, 19:30
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Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником луганской команды будет клуб «Хартберг» из Австрии.
Начало товарищеского матча запланировано на 20 июля в 17:00 по Киеву.
Рух Львов – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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