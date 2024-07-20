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Товарищеские матчи
Рух Львов
20.07.2024 17:00 – FT 2 : 0
Хартберг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 18:47 | Обновлено 20 июля 2024, 19:30
149
0

Рух Львов – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

20 июля 2024, 18:47 | Обновлено 20 июля 2024, 19:30
149
0
Рух Львов – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником луганской команды будет клуб «Хартберг» из Австрии.

Начало товарищеского матча запланировано на 20 июля в 17:00 по Киеву.

Рух Львов – Хартберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Хартберг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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