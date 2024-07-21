Рух – Хартберг – 2:0. Голы Ляха и Притулы. Видео голов и обзор матча

Львовский «Рух» в спарринге уверенно победил австрийский «Хартберг» (2:0). Голами отличились Ростислав Лях и Остап Притула. Игра проходила в рамках предварительного сбора в Словении.

Товарищеский матч. 20 июля.

Рух – Хартберг – 2:0

Голы: Лях, 24, Притула, 52

«Рух»: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Рунич, Квасница (Клайвер, 60), Карабин