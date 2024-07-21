Товарищеские матчи
Другие новости21 июля 2024, 04:15 | Обновлено 21 июля 2024, 04:52
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Рух – Хартберг – 2:0. Голы Ляха и Притулы. Видео голов и обзор матча
Львовская команда одержала уверенную победу
21 июля 2024, 04:15 | Обновлено 21 июля 2024, 04:52
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Львовский «Рух» в спарринге уверенно победил австрийский «Хартберг» (2:0). Голами отличились Ростислав Лях и Остап Притула. Игра проходила в рамках предварительного сбора в Словении.
Товарищеский матч. 20 июля.
Рух – Хартберг – 2:0
Голы: Лях, 24, Притула, 52
«Рух»: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Рунич, Квасница (Клайвер, 60), Карабин
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