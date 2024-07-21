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20.07.2024 17:00 – FT 2 : 0
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21 июля 2024, 04:15 | Обновлено 21 июля 2024, 04:52
44
0

Рух – Хартберг – 2:0. Голы Ляха и Притулы. Видео голов и обзор матча

Львовская команда одержала уверенную победу

21 июля 2024, 04:15 | Обновлено 21 июля 2024, 04:52
44
0
Рух – Хартберг – 2:0. Голы Ляха и Притулы. Видео голов и обзор матча
Скриншот с видео

Львовский «Рух» в спарринге уверенно победил австрийский «Хартберг» (2:0). Голами отличились Ростислав Лях и Остап Притула. Игра проходила в рамках предварительного сбора в Словении.

Товарищеский матч. 20 июля.

Рух – Хартберг – 2:0

Голы: Лях, 24, Притула, 52

«Рух»: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Рунич, Квасница (Клайвер, 60), Карабин

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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