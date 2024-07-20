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Хартберг
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Украина. Премьер лига
20 июля 2024, 21:03 | Обновлено 20 июля 2024, 21:18
430
0

Рух в спарринге убедительно победил австрийскую команду

Голы за львовский клуб забивали Лях и Остап Притула

20 июля 2024, 21:03 | Обновлено 20 июля 2024, 21:18
430
0
Рух в спарринге убедительно победил австрийскую команду
ФК Рух

Сегодня, 20 июля, львовский «Рух» провел очередной товарищеский матч на подготовительном сборе в Словении.

Львовская команда сыграла против австрийского клуба «Хартберг» и одержала победу со счетом 2:0.

На 24-й минуте открыл счет в матче Ростислав Лях, а на 52-й минуте точный удар нанес Остап Притула.

Товарищеские матчи. 20 июля.

Рух – Хартберг – 2:0
Голы: Лях, 24, Притула, 52

«Рух»: Ледвий, Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Пидгурский, Притула, Таллес (Слюсар, 66), Рунич, Квасница (Клайвер, 60), Карабин

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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