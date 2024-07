ОФИЦИАЛЬНО. Замену Харту. Селтик бесплатно подписал известного голкипера

37-летний датский голкипер Каспер Шмейхель официально присоединился к «Селтику».

Шмейхель стал игроком действующего чемпиона Шотландии на правах свободного агента. В прошлом сезоне Каспер выступал за бельгийский «Андерлехт».

Контракт между сторонами рассчитан на 1 сезон. Ранее клуб покинул известный вратарь Джо Харт, который заявил о завершении профессиональной карьеры.

Кроме того, на этой неделе «Селтик» сообщил о приобретении еще одного голкипера – вратаря сборной Финляндии Вильями Синисало, принадлежавшего «Астон Вилле».

🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀