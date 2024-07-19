Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Замену Харту. Селтик бесплатно подписал известного голкипера
Другие новости
19 июля 2024, 02:50 |
32
0

ОФИЦИАЛЬНО. Замену Харту. Селтик бесплатно подписал известного голкипера

Каспер Шмейхель продолжит карьеру в составе действующего чемпиона Шотландии

19 июля 2024, 02:50 |
32
0
ОФИЦИАЛЬНО. Замену Харту. Селтик бесплатно подписал известного голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

37-летний датский голкипер Каспер Шмейхель официально присоединился к «Селтику».

Шмейхель стал игроком действующего чемпиона Шотландии на правах свободного агента. В прошлом сезоне Каспер выступал за бельгийский «Андерлехт».

Контракт между сторонами рассчитан на 1 сезон. Ранее клуб покинул известный вратарь Джо Харт, который заявил о завершении профессиональной карьеры.

Кроме того, на этой неделе «Селтик» сообщил о приобретении еще одного голкипера – вратаря сборной Финляндии Вильями Синисало, принадлежавшего «Астон Вилле».

По теме:
Новый клуб? Яремчук почти определился со своим будущим
Ливерпуль нашел неожиданную замену Ван Дейку
Усиливаются под УПЛ? Минай объявил о новом трансфере
Каспер Шмейхель трансферы Селтик Андерлехт свободный агент Джо Харт
Даниил Агарков Источник: ФК Селтик
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Футбол | 18 июля 2024, 12:36 23
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели
Маркевич и Карпаты: мастодонта подсидели

Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба

10 самых богатых футболистов мира
Футбол | 18 июля 2024, 13:31 4
10 самых богатых футболистов мира
10 самых богатых футболистов мира

Заглянем в «тугие кошельки» игроков, которых считают самыми зажиточными в игре № 1

Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Футбол | 18.07.2024, 20:36
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Конец истории. Днепр-1 снялся с чемпионата Украины по футболу
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 18.07.2024, 07:54
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Карпаты определились с тренерским штабом. Кто будет помогать Лупашко
Футбол | 19.07.2024, 00:02
Карпаты определились с тренерским штабом. Кто будет помогать Лупашко
Карпаты определились с тренерским штабом. Кто будет помогать Лупашко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
Клуб УПЛ предложил пожизненно дисквалифицировать директора Днепра-1
18.07.2024, 00:23 9
Футбол
ФОТО. Одна из самых красивых украинских спортсменок вышла замуж
ФОТО. Одна из самых красивых украинских спортсменок вышла замуж
17.07.2024, 12:50 3
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
17.07.2024, 08:00 22
Футбол
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
К сожалению для Лунина. Аль-Наср принял решение по звездному киперу
17.07.2024, 08:23 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
Леннокс Льюис назвал боксера, который лучше всех в истории держал удар
18.07.2024, 07:03 8
Бокс
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
18.07.2024, 08:32 36
Футбол
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри
18.07.2024, 13:29 1
Бокс
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
Браун оценил слова Фьюри о том, что Усик показался ему боксером-любителем
18.07.2024, 08:15 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем