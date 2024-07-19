ОФИЦИАЛЬНО. Замену Харту. Селтик бесплатно подписал известного голкипера
Каспер Шмейхель продолжит карьеру в составе действующего чемпиона Шотландии
37-летний датский голкипер Каспер Шмейхель официально присоединился к «Селтику».
Шмейхель стал игроком действующего чемпиона Шотландии на правах свободного агента. В прошлом сезоне Каспер выступал за бельгийский «Андерлехт».
Контракт между сторонами рассчитан на 1 сезон. Ранее клуб покинул известный вратарь Джо Харт, который заявил о завершении профессиональной карьеры.
Кроме того, на этой неделе «Селтик» сообщил о приобретении еще одного голкипера – вратаря сборной Финляндии Вильями Синисало, принадлежавшего «Астон Вилле».
🆕 Velkommen, Kasper!— Celtic Football Club (@CelticFC) July 18, 2024
🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal - subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀
🧤#KasperAnnounced | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/3oMVSqJE7X— Celtic Football Club (@CelticFC) July 18, 2024
💬#KasperAnnounced | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/jTudNgORJG— Celtic Football Club (@CelticFC) July 18, 2024
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