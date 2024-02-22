Экс-голкипер Ман Сити объявил о завершении карьеры. Ему 36 лет
Решение поставить точку принял Джо Харт
Английский вратарь шотландского клуба «Селтик» Джо Харт объявил о завершении профессиональной карьеры после окончания текущего сезона.
В «Селтик» Харт перешел из «Тоттенхэма» летом 2021 года.
В своей карьер Джо Харт по два раза выигрывал чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги, становился обладателем Кубка Шотландии в сезоне-2022/2023. Ранее он 12 лет играл в составе «Манчестер Сити», с которым дважды выиграл Английскую Премьер-лигу, а также завоевал Кубок Англии и дважды побеждал в Кубке лиги.
На счету Джо Харта 75 матчей за сборную Англии.
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