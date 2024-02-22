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Англия
22 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 22 февраля 2024, 16:43
707
0

Экс-голкипер Ман Сити объявил о завершении карьеры. Ему 36 лет

Решение поставить точку принял Джо Харт

22 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 22 февраля 2024, 16:43
707
0
Экс-голкипер Ман Сити объявил о завершении карьеры. Ему 36 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Харт

Английский вратарь шотландского клуба «Селтик» Джо Харт объявил о завершении профессиональной карьеры после окончания текущего сезона.

В «Селтик» Харт перешел из «Тоттенхэма» летом 2021 года.

В своей карьер Джо Харт по два раза выигрывал чемпионат Шотландии и Кубок шотландской лиги, становился обладателем Кубка Шотландии в сезоне-2022/2023. Ранее он 12 лет играл в составе «Манчестер Сити», с которым дважды выиграл Английскую Премьер-лигу, а также завоевал Кубок Англии и дважды побеждал в Кубке лиги.

На счету Джо Харта 75 матчей за сборную Англии.

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Джо Харт Селтик Манчестер Сити сборная Англии по футболу
Источник Instagram
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