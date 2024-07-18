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18.07.2024 18:00 – FT 2 : 3
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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 20:24 | Обновлено 18 июля 2024, 20:25
1795
1

Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов

Фрагменты очередного контрольного матча на сборе Динамо

18 июля 2024, 20:24 | Обновлено 18 июля 2024, 20:25
1795
1
Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов
ФК Динамо Киев

«Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч против берлинского «Униона», который в минувшем сезоне выступал в Лиге чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).

Далее команду 23 июля ждет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана».

Динамо – Унион 2:3. Обзор матча

Динамо – Унион 1:1. Гол Ваната

Динамо – Унион 2:2. Гол Диалло

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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