Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов

«Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч против берлинского «Униона», который в минувшем сезоне выступал в Лиге чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).

Далее команду 23 июля ждет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана».

Динамо – Унион 2:3. Обзор матча

Динамо – Унион 1:1. Гол Ваната

Динамо – Унион 2:2. Гол Диалло