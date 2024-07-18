Товарищеские матчи
18.07.2024 18:00 – FT 2 : 3
Украина. Премьер лига18 июля 2024, 20:24 | Обновлено 18 июля 2024, 20:25
1795
1
Динамо – Унион – 2:3. Поражение перед матчем ЛЧ. Обзор и видео голов
Фрагменты очередного контрольного матча на сборе Динамо
18 июля 2024, 20:24 | Обновлено 18 июля 2024, 20:25
1795
1
«Динамо» на сборе в Австрии провело контрольный матч против берлинского «Униона», который в минувшем сезоне выступал в Лиге чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды. Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Падерборном» (0:0) и «Шальке» (2:2), а также обыграло «Брондбю» (4:0) и «Мамелоди Сандаунз» (1:0).
Далее команду 23 июля ждет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана».
Динамо – Унион 2:3. Обзор матча
Динамо – Унион 1:1. Гол Ваната
Динамо – Унион 2:2. Гол Диалло
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июля 2024, 18:16 1
Марлон не смог пройти медицинский осмотр в «Аль-Айне»
Футбол | 18 июля 2024, 07:54 10
Норвежец решил перейти в «Реал»
Футбол | 18.07.2024, 13:31
Футбол | 18.07.2024, 14:48
Бокс | 18.07.2024, 07:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Бущан решил не выручать
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2024, 19:40 3
16.07.2024, 19:48 15
17.07.2024, 19:20 3
17.07.2024, 08:00 21
17.07.2024, 06:35
16.07.2024, 17:25 3
16.07.2024, 19:24 12
17.07.2024, 13:49 4