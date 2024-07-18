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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал молодого защитника Вероны
Италия
18 июля 2024, 21:04 |
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал молодого защитника Вероны

Хуан Кабаль продолжит карьеру в Турине

18 июля 2024, 21:04 |
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал молодого защитника Вероны
ФК Ювентус. Хуан Кабаль

Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании левого/центрального защитника «Вероны» Хуана Кабаля. Контракт с 23-летним колумбийцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Ювентус» заплатит за игрока 11 миллионов евро тремя траншами плюс 2 миллиона возможных бонусов. Борьбу за Кабаля «Ювентус» выиграл у миланского «Интера».

В сезоне 2023/2024 Кабаль провел 22 матча Серии а за «Верону». Цвета «Мастифов» колумбиец защищал с лета 2022 года.

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Ювентус Верона трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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