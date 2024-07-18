ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал молодого защитника Вероны
Хуан Кабаль продолжит карьеру в Турине
Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании левого/центрального защитника «Вероны» Хуана Кабаля. Контракт с 23-летним колумбийцем рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, «Ювентус» заплатит за игрока 11 миллионов евро тремя траншами плюс 2 миллиона возможных бонусов. Борьбу за Кабаля «Ювентус» выиграл у миланского «Интера».
В сезоне 2023/2024 Кабаль провел 22 матча Серии а за «Верону». Цвета «Мастифов» колумбиец защищал с лета 2022 года.
Welcome to Juventus, Juan Cabal! ⚪️⚫️🙌— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 18, 2024
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