Вратарь молодежной сборной Эквадора погиб из-за падения в душе

20-летний голкипер эквадорской «Барселоны» Гуайякиль Джастин Корнехо скончался в возрасте 20 лет. Причиной гибели футболиста стало крайне неудачное падение в душе.

Корнехо сильно ударился головой из-за падения. Вратаря обнаружили у него дома лежащим без сознания, после чего эквадорец был госпитализирован в критическом состоянии.

Врачи боролись за жизнь Корнехо, однако во вторник, 16 июля он умер. Причиной смерти стала аневризма аорты.

Корнехо был воспитанником «Барселоны», провел 1 матч за молодежную сборную Эквадора.