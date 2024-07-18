Вратарь молодежной сборной Эквадора погиб из-за падения в душе
Жизнь Джастина Корнехо спасти не удалось
20-летний голкипер эквадорской «Барселоны» Гуайякиль Джастин Корнехо скончался в возрасте 20 лет. Причиной гибели футболиста стало крайне неудачное падение в душе.
Корнехо сильно ударился головой из-за падения. Вратаря обнаружили у него дома лежащим без сознания, после чего эквадорец был госпитализирован в критическом состоянии.
Врачи боролись за жизнь Корнехо, однако во вторник, 16 июля он умер. Причиной смерти стала аневризма аорты.
Корнехо был воспитанником «Барселоны», провел 1 матч за молодежную сборную Эквадора.
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