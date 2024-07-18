Бавария предлагает 90 миллионов за хавбека ПСЖ
Мюнхенцы нацелились на Хави Симонса
«Бавария» предложила 90 миллионов евро за полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса. Об этом сообщают французские СМИ.
По их информации, мюнхенский клуб готов заплатить эту сумму, но не сразу: была предложена аренда на один год с обязательным выкупом.
Однако такое предложение сделало «Баварию» фаворитом в борьбе за Симонса. «РБ Лейпциг», где Симонс провел прошлый сезон на правах аренды, позволить себе предложить такую сумму не может.
В сезоне 2023/2024 на счету Симонса 10 голов и 15 ассистов в 43 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.
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