Украина – Сауд. Аравия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Сборная Украины проводит 2-й матч отборочного этапа Евролиги-2024 по пляжному футболу в Дивизионе В, который проходит с 17 по 21 июля в грузинском Батуми.

18 июля в 19:30 по киевскому времени встречаются команды Украины и Саудовской Аравии.

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Команды разделены на две группы. В группу 1 попали: Грузия (хозяин), Латвия и Венгрия. В группе 2 играют: Украина, ОАЭ, Саудовская Аравия и Ливан.

В первом туре Украина разгромила Ливан (6:1), а команда ОАЭ взяла верх над Саудовской Аравией (4:2).

На субботу, 20 июля, запланированы полуфинальные матчи, куда выйдут первые две команды каждой группы. А в воскресенье, 21 июля, пройдут финал и матчи за итоговые места. Лучшая европейская команда этого турнира получит пропуск в Дивизион А.

Ранее украинская команда потеряла место в Дивизионе A в результате бойкота турнира в 2023 году из-за участия сборной беларуси.

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Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш («Чемпион 2023»), Александр Пославский («Альтернатива»).

Полевые игроки: Игорь Левченко («Чемпион 2023»), Александр Корнийчук, Олег Зборовский, Андрей Пашко (все – «Альтернатива»), Ярослав Заворотный, Максим Войток, Дмитрий Войтенко, Андрей Потапов (все – «Гриффин»), Юрий Щерица (ФК «Скайап»), Олег Щитник (NS Beachsoccer).

Украина – Саудовская Аравия. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

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