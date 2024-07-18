ITF18 июля 2024, 13:39 |
168
2
Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
Юлия оказалась сильнее соперницы из Бельгии
18 июля 2024, 13:39 |
168
2
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.
Во втором раунде украинка переиграла Магали Кемпен из Бельгии (№462 WTA).
Витория. Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Магали Кемпен (Бельгия) – 6:3, 6:2
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Стародубцева сыграет с Лусией Кортес Льоркой (№385 WTA) или пятой сеяной Александрой Эалой (№155 WTA).
Также сегодня Юлия сыграет матч 1/4 финала в парном разряде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 17 июля 2024, 10:34 0
Мейджор в Нью-Йорке возьмет старт 26 августа
Футбол | 18 июля 2024, 07:54 9
Норвежец решил перейти в «Реал»
Футбол | 18.07.2024, 08:32
Бокс | 18.07.2024, 07:03
Футбол | 18.07.2024, 11:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Успіхів в наступних матчах!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2024, 17:25 3
17.07.2024, 13:55 15
16.07.2024, 19:24 12
16.07.2024, 19:40 3
17.07.2024, 06:35
16.07.2024, 08:10 1
16.07.2024, 13:40 18
Бокс