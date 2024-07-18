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  4. Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
ITF
18 июля 2024, 13:39 |
168
2

Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании

Юлия оказалась сильнее соперницы из Бельгии

18 июля 2024, 13:39 |
168
2
Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

Во втором раунде украинка переиграла Магали Кемпен из Бельгии (№462 WTA).

Витория. Второй круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Магали Кемпен (Бельгия) – 6:3, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сыграет с Лусией Кортес Льоркой (№385 WTA) или пятой сеяной Александрой Эалой (№155 WTA).

Также сегодня Юлия сыграет матч 1/4 финала в парном разряде.

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Юлия Стародубцева ITF Витория
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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