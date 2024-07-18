Стародубцева уверенно пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Испании

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№123 WTA) продолжила победные выступления на хардовом турнире ITF W100 в испанской Витории.

Во втором раунде украинка переиграла Магали Кемпен из Бельгии (№462 WTA).

Витория. Второй круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Магали Кемпен (Бельгия) – 6:3, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Стародубцева сыграет с Лусией Кортес Льоркой (№385 WTA) или пятой сеяной Александрой Эалой (№155 WTA).

Также сегодня Юлия сыграет матч 1/4 финала в парном разряде.