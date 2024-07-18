Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро

Сегодня, 18 июля, сборная Украины U-19 по футболу во втором туре юношеского Евро-2024 сыграла в сухую ничью с ровесниками из Норвегии (0:0). Ранее украинцы с аналогичным счетом сыграли с Северной Ирландией.

После завершения матча президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал поединок.

«Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра нашей команды. Норвежцы – сильная и мощная команда и ребята сегодня молодцы.

У нас есть шансы на выход из группы, нужно играть с итальянцами на победу. На таком этапе нет простых игр. И сегодня ребята боролись до конца», – сказал Шевченко.

21 июля украинцы сыграют заключительный матч групповой стадии с Италией.