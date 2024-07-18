Шевченко отреагировал на ничью сборной Украины U-19 с Норвегией на Евро
Украинская команда пока не может открыть счет забитым голам на ЧЕ
Сегодня, 18 июля, сборная Украины U-19 по футболу во втором туре юношеского Евро-2024 сыграла в сухую ничью с ровесниками из Норвегии (0:0). Ранее украинцы с аналогичным счетом сыграли с Северной Ирландией.
После завершения матча президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал поединок.
«Я был на матче не как отец, а как президент УАФ, приехал поддержать сборную. Это была очень хорошая игра нашей команды. Норвежцы – сильная и мощная команда и ребята сегодня молодцы.
У нас есть шансы на выход из группы, нужно играть с итальянцами на победу. На таком этапе нет простых игр. И сегодня ребята боролись до конца», – сказал Шевченко.
21 июля украинцы сыграют заключительный матч групповой стадии с Италией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заглянем в «тугие кошельки» игроков, которых считают самыми зажиточными в игре № 1
Днепровский клуб не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2024/25