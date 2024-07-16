Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Однако вратарь раньше вернулся из отпуска и приступил к тренировкам. На тренировке к голкиперу обратился главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который выразил ему слова доверия.

«Отныне я рассчитываю на тебя в борьбе за позицию стартового вратаря в нашей команде», – сказал Анчелотти.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».