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  4. Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Испания
16 июля 2024, 19:24 | Обновлено 16 июля 2024, 19:25
337
1

Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет

Украинец пока не определился с будущим

16 июля 2024, 19:24 | Обновлено 16 июля 2024, 19:25
337
1
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Однако вратарь раньше вернулся из отпуска и приступил к тренировкам. На тренировке к голкиперу обратился главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который выразил ему слова доверия.

«Отныне я рассчитываю на тебя в борьбе за позицию стартового вратаря в нашей команде», – сказал Анчелотти.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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dr_zlo
А яка це серія по луніноманії? 
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