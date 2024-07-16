ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ вынесла решение по ситуации Днепра-1

УПЛ по итогам общих сборов вынесла решение по поводу ситуации «Днепра-1». Учитывая финансовые проблемы клуба и возможное прекращение его существования, лига обратилась в УАФ.

Судьбу «Днепра-1» и дальнейшую ситуацию в чемпионате Украины должен решить Исполком УАФ.

Заявление УПЛ

В связи с тем, что СК «Днепр-1» в течение последнего периода сталкивается с рядом общеизвестных проблем, но при этом не предоставил официальные письма, в которых отказывается от участия в клубных соревнованиях УПЛ, и не отвечал на официальные запросы УПЛ, сегодня состоялось Общее собрание Участников УПЛ, на котором обсуждались проблемы, которые вызывает такая неопределенность со стороны СК «Днепр-1».

Позиция СК «Днепр-1» ставит под вопрос сохранение целостности клубных соревнований УПЛ, провоцирует неопределенность во всех лигах профессионального футбола Украины и не позволяет УПЛ качественно проводить работу с потенциальными спонсорами и партнерами по будущему сотрудничеству в сезоне-2024/25.

Процедура выдачи/отзыва Аттестата на получение допуска к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/25 относится к исключительной компетенции УАФ. Поэтому на Общем собрании участников УПЛ было инициировано решение как можно быстрее обратиться в УАФ относительно проведения соответствующих процедурных действий по отзыву Аттестата у СК «Днепр-1».

В случае решения этого вопроса нужно максимально быстро получить официальные ответы четырех клубов ПФЛ («Минай», «Металлист 1925», «Левый Берег» и «Эпицентр») относительно их желания и возможности претендовать на вакантное место в УПЛ и рекомендовать УАФ выбрать один из нескольких вариантов определения клуба, заменяющего СК «Днепр-1» в УПЛ.