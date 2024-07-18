ФОТО. Рома презентовала домашнюю форму на новый сезон

«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Форма выполнена в привычных для клуба красном и желтом цветах. Основной цвет футболок – красный, в желтом выполнены тонкие вертикальные полосы.

Ранее «Рома» подписала голкипера Мэтью Райана.