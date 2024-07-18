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  4. ФОТО. Рома презентовала домашнюю форму на новый сезон
Италия
18 июля 2024, 19:51 |
312
1

ФОТО. Рома презентовала домашнюю форму на новый сезон

«Волки» будут играть в привычных цветах

18 июля 2024, 19:51 |
312
1
ФОТО. Рома презентовала домашнюю форму на новый сезон
ФК Рома

«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.

Форма выполнена в привычных для клуба красном и желтом цветах. Основной цвет футболок – красный, в желтом выполнены тонкие вертикальные полосы.

Ранее «Рома» подписала голкипера Мэтью Райана.

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Рома Рим игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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Saar
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