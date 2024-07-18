Италия18 июля 2024, 19:51 |
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ФОТО. Рома презентовала домашнюю форму на новый сезон
«Волки» будут играть в привычных цветах
18 июля 2024, 19:51 |
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«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025.
Форма выполнена в привычных для клуба красном и желтом цветах. Основной цвет футболок – красный, в желтом выполнены тонкие вертикальные полосы.
Ранее «Рома» подписала голкипера Мэтью Райана.
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