ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала голкипера сборной Австралии

Итальянская «Рома» официально сообщила о подписании голкипера сборной Австралии Мэтью Райана. Контракт с 32-летним вратарем рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.

Райан перешел в «Рому» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был нидерландский «АЗ Алкмаар», за который он выступал с лета 2023 года.

За «Рому» Райан будет выступать под 98-м номером. На счету голкипера 92 матча за сборную Австралии.

Ранее «Рома» продала в «Аль-Иттихад» французского полузащитника Уссема Ауара.