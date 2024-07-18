Италия18 июля 2024, 18:37 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала голкипера сборной Австралии
Мэтью Райан продолжит карьеру в Италии
18 июля 2024, 18:37 |
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Итальянская «Рома» официально сообщила о подписании голкипера сборной Австралии Мэтью Райана. Контракт с 32-летним вратарем рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.
Райан перешел в «Рому» на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был нидерландский «АЗ Алкмаар», за который он выступал с лета 2023 года.
За «Рому» Райан будет выступать под 98-м номером. На счету голкипера 92 матча за сборную Австралии.
Ранее «Рома» продала в «Аль-Иттихад» французского полузащитника Уссема Ауара.
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