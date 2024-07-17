ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал хавбека Ромы

Саудовский «Аль-Иттихад» официально объявил о подписании алжирского полузащитника римской «Ромы» Уссема Ауара.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 12 миллионов евро.

Интересно, что Уссем Ауар присоединился к «Роме» на правах свободного лишь летом 2023 года и в сезоне 2023/24 провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.