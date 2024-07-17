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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал хавбека Ромы
Саудовская Аравия
17 июля 2024, 11:05 |
547
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал хавбека Ромы

Уссем Ауар продолжит карьеру в Саудовской Аравии

17 июля 2024, 11:05 |
547
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад подписал хавбека Ромы
ФК Аль-Иттихад. Уссем Ауар

Саудовский «Аль-Иттихад» официально объявил о подписании алжирского полузащитника римской «Ромы» Уссема Ауара.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 12 миллионов евро.

Интересно, что Уссем Ауар присоединился к «Роме» на правах свободного лишь летом 2023 года и в сезоне 2023/24 провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Уссем Ауар Аль-Иттихад Джидда Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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