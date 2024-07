Не Месси. Кто стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2024?

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

Автором единственного и победного гола в матче стал аргентинский голеадор Лаутаро Мартинес. Этот гол для нападающего «Интера» стал пятым на Копа Америка 2024, что является наибольшим количеством на турнире. У венесуэльца Хосе Рондона на турнире 3 гола, а капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил один гол.

Список лучших бомбардиров Копа Америка 2024

Lautaro Martínez had a season of his life 🥶



• Copa América champion

• Top scorer of the Copa América

• Game winner in the final

• Serie A winner

• Top scorer of Serie A

• Serie A MVP

• Italian Super Cup winner

• Game winner in Italian Super Cup. pic.twitter.com/8mezWwzMcT