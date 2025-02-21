Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром УПЛ
Специалист верит в успех Владислава Ваната
Известный украинский тренер Владимир Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отдал предпочтение Владиславу Ванату из киевского «Динамо».
- Удастся Ванату защитить титул лучшего снайпера УПЛ?
– Ванат в хороших кондициях. Владиславу по силам выиграть гонку бомбардиров, – лаконично ответил Шаран.
Ванат в 15 проведенных матчах УПЛ этой кампании поразил ворота соперников 10 раз и является лидером бомбардирской гонки.
Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось оформить трансфер защитника-легионера.
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