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  4. Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром УПЛ
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 10:04 |
968
0

Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром УПЛ

Специалист верит в успех Владислава Ваната

21 февраля 2025, 10:04 |
968
0
Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Известный украинский тренер Владимир Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отдал предпочтение Владиславу Ванату из киевского «Динамо».

- Удастся Ванату защитить титул лучшего снайпера УПЛ?

– Ванат в хороших кондициях. Владиславу по силам выиграть гонку бомбардиров, – лаконично ответил Шаран.

Ванат в 15 проведенных матчах УПЛ этой кампании поразил ворота соперников 10 раз и является лидером бомбардирской гонки.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось оформить трансфер защитника-легионера.

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Владислав Ванат Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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