Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром УПЛ

Известный украинский тренер Владимир Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отдал предпочтение Владиславу Ванату из киевского «Динамо».

- Удастся Ванату защитить титул лучшего снайпера УПЛ?

– Ванат в хороших кондициях. Владиславу по силам выиграть гонку бомбардиров, – лаконично ответил Шаран.

Ванат в 15 проведенных матчах УПЛ этой кампании поразил ворота соперников 10 раз и является лидером бомбардирской гонки.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не удалось оформить трансфер защитника-легионера.