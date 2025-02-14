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  4. Мусиала – третий игрок Баварии до 22 лет по количеству голов в лиге
Германия
14 февраля 2025, 23:55 |
47
0

Мусиала – третий игрок Баварии до 22 лет по количеству голов в лиге

Джамал имеет все шансы установить рекорд

14 февраля 2025, 23:55 |
47
0
Мусиала – третий игрок Баварии до 22 лет по количеству голов в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала является третьим игроком в истории «Баварии» до 22 лет по количеству голов в Бундеслиге (43).

15 февраля на стадионе «БайАрена» состоится поединок 25-го тура немецкого чемпионата между «Байером» и «Баварией».

Больше голов в Бундеслиге до своего 22-летия за «Баварию» забили только Герд Мюллер и Ули Хенесс (по 45 каждый). Сейчас Джамалу 21 год, его день рождения – 26 февраля.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мусиала принял участие в 18 матчах, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. «Бавария» лидирует в турнирной таблице лиги (17 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

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Байер Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу Байер - Бавария Джамал Мусиала статистика Герд Мюллер Ули Хенесс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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