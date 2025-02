Мусиала – третий игрок Баварии до 22 лет по количеству голов в лиге

Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала является третьим игроком в истории «Баварии» до 22 лет по количеству голов в Бундеслиге (43).

15 февраля на стадионе «БайАрена» состоится поединок 25-го тура немецкого чемпионата между «Байером» и «Баварией».

Больше голов в Бундеслиге до своего 22-летия за «Баварию» забили только Герд Мюллер и Ули Хенесс (по 45 каждый). Сейчас Джамалу 21 год, его день рождения – 26 февраля.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Мусиала принял участие в 18 матчах, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. «Бавария» лидирует в турнирной таблице лиги (17 побед, 3 ничьи, 1 поражение).

43 - Jamal Musiala has scored 43 goals in 132 Bundesliga appearances for FC Bayern; only Gerd Müller and Uli Hoeneß scored more goals in the competition for the Bavarian side before their 22nd birthday (45 each). Extension. pic.twitter.com/5Rj2EJxmFl