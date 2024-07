Сразу двое тинейджеров. Финал Евро установил исторический возрастной рекорд

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Сразу двое тинейджеров (до 19 лет) вышли на поле в стартовых составах: Ламин Ямал (Испания) и Кобби Мейну (Англия).

Впервые в истории чемпионатов Европы финал турнира с первых минут начнут два игрока младше 20 лет.

