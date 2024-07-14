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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 22:10 | Обновлено 14 июля 2024, 22:50
932
1

Сразу двое тинейджеров. Финал Евро установил исторический возрастной рекорд

Ламин Ямал (Испания) и Кобби Мейну (Аннлия) вышли на решающий поединок с первых минут

14 июля 2024, 22:10 | Обновлено 14 июля 2024, 22:50
932
1
Сразу двое тинейджеров. Финал Евро установил исторический возрастной рекорд
Ламин Ямал и Кобби Мейну

14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Сразу двое тинейджеров (до 19 лет) вышли на поле в стартовых составах: Ламин Ямал (Испания) и Кобби Мейну (Англия).

Впервые в истории чемпионатов Европы финал турнира с первых минут начнут два игрока младше 20 лет.

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Кобби Мейну рекорд Ламин Ямал Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу Испания - Англия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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zzg77
Африка рулит!!!!
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