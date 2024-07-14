Сразу двое тинейджеров. Финал Евро установил исторический возрастной рекорд
Ламин Ямал (Испания) и Кобби Мейну (Аннлия) вышли на решающий поединок с первых минут
14 июля проходит финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Поединок проходит на Олимпиаштадионе в немецком Берлине. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Сразу двое тинейджеров (до 19 лет) вышли на поле в стартовых составах: Ламин Ямал (Испания) и Кобби Мейну (Англия).
Впервые в истории чемпионатов Европы финал турнира с первых минут начнут два игрока младше 20 лет.
2 - This is the first ever UEFA EURO or FIFA World Cup final to see two different teenagers start the match (Lamine Yamal and Kobbie Mainoo). Starboys. pic.twitter.com/UvbjS65JVD— OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2024
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