Салах – рекордсмен Ливерпуля по количеству ассистов в одном розыгрыше АПЛ

Мохамед Салах в матче против «Манчестер Сити» отметился результативной передачей и побил рекорд Стива Макманамана сезона 1995/96 по количеству ассистов в одном розыгрыше АПЛ в составе «Ливерпуля» (16 на 15).

23 февраля состоялась игра 27-го тура английского чемпионата между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:0. Салах и Собослаи забили по одному голу.

В текущей кампании Премьер-лиги Салах принял участие в 27 матчах, отметившись 41 результативными действиями (25 Г + 16 А). Подопечные Арне Слота находятся на первом месте в таблице лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Mohamed Salah has provided more assists in 2024/25 than any other Liverpool player has in a single Premier League campaign.



Steve McManaman's record of 15 from 1995/96 has FINALLY been broken. 🙌