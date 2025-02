Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги по уникальному достижению

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился забитым мячом и результативной передачей в каждом из обоих матчей лиги против действующего чемпиона.

23 февраля состоялся поединок 27-го тура Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

В этом сезоне чемпионата Англии Салах провел 27 матчей, забил 25 голов и отдал 16 ассистов. «Мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

1 - Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score and assist in both games against the reigning champions in a season. King. pic.twitter.com/nIzzGvVOew