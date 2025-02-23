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Англия
23 февраля 2025, 20:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 20:55
848
0

Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги по уникальному достижению

Произошло это в игре против «Манчестер Сити»

23 февраля 2025, 20:51 | Обновлено 23 февраля 2025, 20:55
848
0
Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги по уникальному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком в истории АПЛ, который отметился забитым мячом и результативной передачей в каждом из обоих матчей лиги против действующего чемпиона.

23 февраля состоялся поединок 27-го тура Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. По одному голу забили Салах и Собослаи.

В этом сезоне чемпионата Англии Салах провел 27 матчей, забил 25 голов и отдал 16 ассистов. «Мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (19 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль рекорд чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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