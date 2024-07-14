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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 20:54 | Обновлено 14 июля 2024, 20:57
1164
0

Стал известен стартовый состав Англии на финал Евро-2024 против Испании

Решающий поединок чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву

14 июля 2024, 20:54 | Обновлено 14 июля 2024, 20:57
1164
0
Стал известен стартовый состав Англии на финал Евро-2024 против Испании

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер трех львов Гарет Саутгейт объявил стартовый составы на игру.

Стартовый составы сборной Англии на матч против Испании:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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