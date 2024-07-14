Чемпионат Европы14 июля 2024, 20:54 | Обновлено 14 июля 2024, 20:57
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Стал известен стартовый состав Англии на финал Евро-2024 против Испании
Решающий поединок чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву
14 июля 2024, 20:54 | Обновлено 14 июля 2024, 20:57
1164
0
14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Главный тренер трех львов Гарет Саутгейт объявил стартовый составы на игру.
Стартовый составы сборной Англии на матч против Испании:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.
Your #ThreeLions for the final! 🏴 pic.twitter.com/89vFVGLfZW— England (@England) July 14, 2024
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