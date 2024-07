Стал известен стартовый состав Англии на финал Евро-2024 против Испании

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Главный тренер трех львов Гарет Саутгейт объявил стартовый составы на игру.

Стартовый составы сборной Англии на матч против Испании:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Your #ThreeLions for the final! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/89vFVGLfZW