Испания объявила стартовый состав на финальный матч Евро-2024 против Англии
Поединок состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву
14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
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Главный тренер Фурии Рохи Луис де ла Фуэнте объявил стартовый составы на игру.
Стартовый составы сборной Испании на матч против Англии:
Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Вильямс, Ольмо, Ямал, Мората
👥 ¡¡𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔!!— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2024
Aquí están nuestros chicos colocaditos en el campo.
💪🏼 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦!! #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ZgqekJw9j6
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