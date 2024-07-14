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Чемпионат Европы
14 июля 2024, 20:21 | Обновлено 14 июля 2024, 20:48
2169
0

Испания объявила стартовый состав на финальный матч Евро-2024 против Англии

Поединок состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву

14 июля 2024, 20:21 | Обновлено 14 июля 2024, 20:48
2169
0
Испания объявила стартовый состав на финальный матч Евро-2024 против Англии

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер Фурии Рохи Луис де ла Фуэнте объявил стартовый составы на игру.

Стартовый составы сборной Испании на матч против Англии:

Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Вильямс, Ольмо, Ямал, Мората

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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