Испания объявила стартовый состав на финальный матч Евро-2024 против Англии

14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

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Главный тренер Фурии Рохи Луис де ла Фуэнте объявил стартовый составы на игру.

Стартовый составы сборной Испании на матч против Англии:

Испания: Симон, Кукурелья, Ляпорт, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Вильямс, Ольмо, Ямал, Мората