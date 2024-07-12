14 июля в 22:00 в немецком Берлине на Олимпиаштадионе состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Испания трижды была победителем ЧЕ (1964, 2008, 2012) и один раз финалистом (1984). Англия один раз играла в финале (проиграла Италии по пенальти на Уэмбли в решающем матче Евро-2020).

Сборная Испании выиграла группу B (9 очков), одержав три победы подряд – над Хорватией (3:0), Италией (1:0) и Албанией (1:0). В плей-офф команда Луиса де Фуэнте последовательно обыграла сборные Грузии (4:1), Германии (2:1 д.в.) и Франции (2:1).

Команда Англии заняла первое место в группе C (5 баллов), выиграв у Сербии (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта выиграли в овертайме у Словакии (2:1 д.в), а в четвертьфинале по пенальти прошли Швейцарию (0:0, пен. 5:3). В полуфинале львы вырвали победу у команды Нидерландов (2:1).

Испания – Англия. Финал Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне