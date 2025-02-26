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  4. Бущан пропустил 10 голов в первых матчах за Аль-Шабаб
Саудовская Аравия
26 февраля 2025, 19:42 |
620
0

Бущан пропустил 10 голов в первых матчах за Аль-Шабаб

Во встрече против «Аль-Раед» сейвы украинца помогли его команде одержать победу

26 февраля 2025, 19:42 |
620
0
Бущан пропустил 10 голов в первых матчах за Аль-Шабаб
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Голкипер «Аль-Шабаб» Георгий Бущан в первых 5 матчах за новый клуб пропустил 10 голов.

25 февраля состоялась игра 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Раед» и «Аль-Шабаб». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ворота Бущана в новом клубе поразили следующие команды: «Аль-Иттифак» (3), «Аль-Халидж» (1), «Аль-Кадисия» (3), «Аль-Тавун» (2), «Аль-Раед» (1).

В нынешнем розыгрыше саудовской лиги «Аль-Шабаб» располагается на шестом месте в таблице лиги (11 побед, 3 ничьи, 8 поражений).

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Аль-Шабаб Георгий Бущан Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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