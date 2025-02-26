Саудовская Аравия26 февраля 2025, 19:42 |
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Бущан пропустил 10 голов в первых матчах за Аль-Шабаб
Во встрече против «Аль-Раед» сейвы украинца помогли его команде одержать победу
26 февраля 2025, 19:42 |
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Голкипер «Аль-Шабаб» Георгий Бущан в первых 5 матчах за новый клуб пропустил 10 голов.
25 февраля состоялась игра 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Раед» и «Аль-Шабаб». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.
Ворота Бущана в новом клубе поразили следующие команды: «Аль-Иттифак» (3), «Аль-Халидж» (1), «Аль-Кадисия» (3), «Аль-Тавун» (2), «Аль-Раед» (1).
В нынешнем розыгрыше саудовской лиги «Аль-Шабаб» располагается на шестом месте в таблице лиги (11 побед, 3 ничьи, 8 поражений).
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