Бущан пропустил 10 голов в первых матчах за Аль-Шабаб

Голкипер «Аль-Шабаб» Георгий Бущан в первых 5 матчах за новый клуб пропустил 10 голов.

25 февраля состоялась игра 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Раед» и «Аль-Шабаб». Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1.

Ворота Бущана в новом клубе поразили следующие команды: «Аль-Иттифак» (3), «Аль-Халидж» (1), «Аль-Кадисия» (3), «Аль-Тавун» (2), «Аль-Раед» (1).

В нынешнем розыгрыше саудовской лиги «Аль-Шабаб» располагается на шестом месте в таблице лиги (11 побед, 3 ничьи, 8 поражений).