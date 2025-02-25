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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
25.02.2025 16:10 – FT 1 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 18:20 |
1138
3

Бущан спасал в концовке. Аль-Шабаб в гостях одолел Аль-Раед

Гости победили благодаря дублю Кристиана Гуанки

25 февраля 2025, 18:20 |
1138
3
Бущан спасал в концовке. Аль-Шабаб в гостях одолел Аль-Раед
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Во вторник, 25 февраля. состоялся матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Стадиона Бурайда в Бурайде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу благодарю дублю Кристиана Гуанки. Победный мяч аргентинец забил на 88-й минуте матча.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, сделал 6 сейвов, многие из которых пришлись на концовку матча, когда «Аль-Раед» пытался отыграться.

Поле этого матча «Аль-Раед» с 17 очками остался на 16-м месте, а «Аль-Шабаб» с 36 баллами поднялся на 6-е место таблицы.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Раед – Аль-Шабаб – 1:2

Голы: Абеид, 71 – Гуанка, 29, 88

Фото матча:

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Аль-Раед Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Георгий Бущан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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easterly
Давай, Георгій, запалюй! Для збірної треба себе готувати
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Strontium
Гуанка выручил Бущана.
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-2
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