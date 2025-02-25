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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
25.02.2025 16:10 – FT 1 : 2
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
25 февраля 2025, 21:45 |
323
0

Аль-Раед – Аль-Шабаб – 1:2. Отличная игра Бущана. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии

25 февраля 2025, 21:45 |
323
0
Аль-Раед – Аль-Шабаб – 1:2. Отличная игра Бущана. Видео голов и обзор матча
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

Во вторник, 25 февраля. состоялся матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Стадиона Бурайда в Бурайде.

Гости добыли победу благодарю дублю Кристиана Гуанки.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, сделал 6 сейвов, многие из которых пришлись на концовку матча, когда «Аль-Раед» пытался отыграться.

Поле этого матча «Аль-Раед» с 17 очками остался на 16-м месте, а «Аль-Шабаб» с 36 баллами поднялся на 6-е место таблицы.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур

Аль-Раед – Аль-Шабаб – 1:2

Голы: Абеид, 71 – Гуанка, 29, 88

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гуанка (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Абеид (Аль-Раед).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Гуанка (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
29’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аль-Раед.
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Аль-Шабаб Георгий Бущан Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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