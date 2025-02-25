Аль-Раед – Аль-Шабаб – 1:2. Отличная игра Бущана. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Во вторник, 25 февраля. состоялся матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Шабабом».
Встречу принимал Стадиона Бурайда в Бурайде.
Гости добыли победу благодарю дублю Кристиана Гуанки.
Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 1 гол, сделал 6 сейвов, многие из которых пришлись на концовку матча, когда «Аль-Раед» пытался отыграться.
Поле этого матча «Аль-Раед» с 17 очками остался на 16-м месте, а «Аль-Шабаб» с 36 баллами поднялся на 6-е место таблицы.
Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур
Аль-Раед – Аль-Шабаб – 1:2
Голы: Абеид, 71 – Гуанка, 29, 88
Видеообзор матча:
События матча
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