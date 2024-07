ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал форварда из клуба-сенсации Серии А

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании 23-летнего нидерландского форварда Джошуа Зиркзе из итальянской «Болоньи».

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» заплатили за переход игрока более 40 миллионов евро.

Зиркзе выступал за «Болонью» с лета 2022 года. В сезоне 2023/24 он провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Джошуа помог занять «Болонье» неожиданное 5-е место в таблице чемпионата Италии и впервые в истории клуба выйти в Лигу чемпионов.

Джошуа Зиркзе после подписания контракта: «Поговорив с тренером и руководством клуба, я знаю, каким захватывающим будет будущее, и мне не терпится внести свой вклад в достижение успеха «Манчестер Юнайтед».

Я игрок, который всегда посвящал все победе. Я готов к следующему вызову, чтобы перейти на новый уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев.

Для меня большая честь присоединиться к такому культовому клубу. Сейчас мне нужно сделать небольшой перерыв после того, как я играл за сборную, но я вернусь, готов немедленно оказать влияние».

Ready to make his mark 🔥



Joshua Zirkzee: welcome to Manchester United ❤️#MUFC