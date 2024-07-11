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Англия
11 июля 2024, 18:14 | Обновлено 11 июля 2024, 18:15
902
0

Все согласовано. Манчестер Юнайтед подпишет форварда сборной Нидерландов

Джошуа Зиркзе покидает «Болонью»

11 июля 2024, 18:14 | Обновлено 11 июля 2024, 18:15
902
0
Все согласовано. Манчестер Юнайтед подпишет форварда сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет форварда «Болоньи» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, все детали трансфера согласованы. Контракт с 23-летним нидерландцем будет рассчитан на пять лет.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» не активирует клаусулу в размере 40 миллионов евро, а заплатит даже немного больше. Взамен «Красные дьяволы» получат рассрочку на три года.

Половина от суммы трансфера Зиркзе пойдет его предыдущему клубу, «Баварии».

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Джошуа Зиркзе Болонья Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Бавария
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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