Все согласовано. Манчестер Юнайтед подпишет форварда сборной Нидерландов
Джошуа Зиркзе покидает «Болонью»
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время подпишет форварда «Болоньи» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, все детали трансфера согласованы. Контракт с 23-летним нидерландцем будет рассчитан на пять лет.
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» не активирует клаусулу в размере 40 миллионов евро, а заплатит даже немного больше. Взамен «Красные дьяволы» получат рассрочку на три года.
Половина от суммы трансфера Зиркзе пойдет его предыдущему клубу, «Баварии».
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