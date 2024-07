Манчестер Юнайтед купит звездного игрока клуба-сенсации прошлого сезона

Английский «Манчестер Юнайтед» подпишет нидерландского нападающего итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзе.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клубы в ближайшее время договорятся о трансфере, ведь Зиркзе дал согласие на переход в английский клуб. «Манчестер Юнайтед» активирует клаусулу за Зиркзе в размере 40 миллионов евро, или же клубы согласуют другие условия. 50% от трансфера получит бывший клуб Джошуа «Бавария».

В сезоне 2023/24 Джошуа Зиркзе провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

