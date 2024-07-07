Освободят место для Яремчука? МЮ договорился с нападающим Болоньи

Английский «Манчестер Юнайтед» может подписать нидерландского нападающего итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзе, сообщает издание CaughtOffside.

По информации источника, «красные дьяволы» уже согласовали с 23-летним футболистом условия личного контракта. Осталось лишь договориться с «Болоньей» относительно способа и сроков выплаты 43 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте игрока как сумма отступных.

В сезоне 2023/24 Джошуа Зиркзе провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что заменой для Джошуа Зиркзе в «Болонье» может стать нападающий сборной Украины и «Брюгге» Роман Яремчук.