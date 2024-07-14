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  4. Синякова с новой напарницей выиграла парный Уимблдон
Уимблдон
14 июля 2024, 00:50 | Обновлено 14 июля 2024, 01:05
494
0

Синякова с новой напарницей выиграла парный Уимблдон

Катерина добыла девятый титул на турнирах Grand Slam

14 июля 2024, 00:50 | Обновлено 14 июля 2024, 01:05
494
0
Синякова с новой напарницей выиграла парный Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Катерина Синякова

Состоялся финальный матч женского парного разряда на Уимблдоне.

В поединке за титул четвертые сеяные Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) обыграли второй сеяный дуэт Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Уимблдон. Финал женского парного разряда
Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [4] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2] – 7:6(5), 7:6(1)

Для Синяковой это третий титул на Уимблдоне и девятый на парных турнирах Grand Slam. В этом году она уже выиграла Ролан Гаррос вместе с Коко Гофф. Для Таунсенд это был первый титул на мейджорах.

Синякова и Таунсенд в 1/4 финала обыграли Людмилу Киченок и Алену Остапенко. Дабровски и Рутлифф в третьем раунде остановили Марту Костюк и Елену-Габриэлу Русе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дабровски, Рутлифф, Синякова и Таунсенд
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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