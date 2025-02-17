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  4. Марта Костюк – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 февраля 2025, 01:43 |
109
0

Марта Костюк – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Дубае

17 февраля 2025, 01:43 |
109
0
Марта Костюк – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 февраля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1-м раунде украинка сыграет против Катерины Синяковой из Чехии. Поединок пройдет вторым запуском на корте №1 после игры Шнайдер – Френх. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/16 финала сыграет против Софии Кенин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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