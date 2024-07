ОФИЦИАЛЬНО. В США уволили главного тренера после фиаско на Копа Америка

Федерация футбола США официально объявила об увольнении 50-летнего специалиста Грегга Берхалтера с поста главного тренера национальной команды.

Американский коуч тренировал сборную с с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023. За это время он провел 74 матча и выиграл 44 из них.

США не сумели выйти из группы в плей-офф на Копа Америка, где играли с Уругваем, Панамой и Боливией. Турнир проходит как раз на территории Соединенных Штатов Америки.

К чемпионату мира 2026, который также пройдет в США, сборную будет готовить другой специалист.

Gregg Berhalter has been relieved of his duties, effective immediately » https://t.co/sHi1ss2QDe pic.twitter.com/pkHAiCRGnP