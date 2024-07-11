ОФИЦИАЛЬНО. В США уволили главного тренера после фиаско на Копа Америка
Грегг Берхалтер отправлен в отставку после 3-го место на групповом этапе
Федерация футбола США официально объявила об увольнении 50-летнего специалиста Грегга Берхалтера с поста главного тренера национальной команды.
Американский коуч тренировал сборную с с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023. За это время он провел 74 матча и выиграл 44 из них.
США не сумели выйти из группы в плей-офф на Копа Америка, где играли с Уругваем, Панамой и Боливией. Турнир проходит как раз на территории Соединенных Штатов Америки.
К чемпионату мира 2026, который также пройдет в США, сборную будет готовить другой специалист.
Gregg Berhalter has been relieved of his duties, effective immediately » https://t.co/sHi1ss2QDe pic.twitter.com/pkHAiCRGnP— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 10, 2024
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