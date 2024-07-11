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Кубок Америки
11 июля 2024, 03:31 |
73
0

ОФИЦИАЛЬНО. В США уволили главного тренера после фиаско на Копа Америка

Грегг Берхалтер отправлен в отставку после 3-го место на групповом этапе

11 июля 2024, 03:31 |
73
0
ОФИЦИАЛЬНО. В США уволили главного тренера после фиаско на Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Грегг Берхалтер

Федерация футбола США официально объявила об увольнении 50-летнего специалиста Грегга Берхалтера с поста главного тренера национальной команды.

Американский коуч тренировал сборную с с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023. За это время он провел 74 матча и выиграл 44 из них.

США не сумели выйти из группы в плей-офф на Копа Америка, где играли с Уругваем, Панамой и Боливией. Турнир проходит как раз на территории Соединенных Штатов Америки.

К чемпионату мира 2026, который также пройдет в США, сборную будет готовить другой специалист.

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Грегг Берхалтер отставка сборная США по футболу Копа Америка
Даниил Агарков Источник
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