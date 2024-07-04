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Кубок Америки
04 июля 2024, 16:56 | Обновлено 04 июля 2024, 17:02
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Впервые в истории. Сборная США установила уникальный антирекорд

Раннее страна-хозяйка Копа Америки всегда выходила из группы

04 июля 2024, 16:56 | Обновлено 04 июля 2024, 17:02
902
1
Впервые в истории. Сборная США установила уникальный антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США

Сборная США на ныне идущей Копе Америка установила исторический антирекорд

Впервые в истории сборная-хозяйка турнира вылетела на стадии группового этапа. С рестарта турнира в 1987 году все команды выходили в плей-офф турнира.

США играли в группе с Уругваем, Боливией и Панамой. Не смотря на хороший старт в виде победы над Боливией, американцы проиграли 2 остальных матча и вылетели, заняв 3-ю строчку.


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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Prunus armeniaca
Надо провести стыковой матч с Украиной на межконтинентального неудачника.
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