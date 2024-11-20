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  4. «Ребруха справляется». Алиев признался, нужен ли сборной новый тренер
Лига наций
20 ноября 2024, 20:26 |
878
1

«Ребруха справляется». Алиев признался, нужен ли сборной новый тренер

Александр считает, что увольнять Сергея Реброва пока не нужно

20 ноября 2024, 20:26 |
878
1
«Ребруха справляется». Алиев признался, нужен ли сборной новый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев высказался о работе нынешнего главного тренера «сине-желтых» Сергей Реброва после матча 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1).

– По поводу Реброва было очень много критики от болельщиков. Каково Ваше мнение: Сергея Станиславовича нужно оставлять во главе сборной на отбор чемпионата мира?

– Сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций и вышла в стыковые матчи. Так зачем кого-то снимать? Сейчас у нас есть тренер, который выполняет свою работу. У нас есть президент УАФ и различные комитеты, которые решают, кого назначать и кого убирать. Пусть они этим занимаются. Мое мнение – пока Ребруха справляется и, дай Бог, пусть справляется дальше.

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Александр Алиев Сергей Ребров отставка сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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antt
Албанці йому допомогли. Особливо на початку вчорашнього матчу. Це ж їх коуч сказав, що наша збірна "складна".
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