«Ребруха справляется». Алиев признался, нужен ли сборной новый тренер

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев высказался о работе нынешнего главного тренера «сине-желтых» Сергей Реброва после матча 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1).

– По поводу Реброва было очень много критики от болельщиков. Каково Ваше мнение: Сергея Станиславовича нужно оставлять во главе сборной на отбор чемпионата мира?

– Сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций и вышла в стыковые матчи. Так зачем кого-то снимать? Сейчас у нас есть тренер, который выполняет свою работу. У нас есть президент УАФ и различные комитеты, которые решают, кого назначать и кого убирать. Пусть они этим занимаются. Мое мнение – пока Ребруха справляется и, дай Бог, пусть справляется дальше.