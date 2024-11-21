Итальянская Пьяченца уволила за один день двух тренеров
Клуб из Серии D выбрал себе неудачного тренера
Итальянский клуб «Пьяченца» назначил главным тренером скандального Симо́не Бентивольо. Стоит отметить, что Бентивольо сменил Кармине Парлато, который работал в клубе с 7 октября.
Бентивольо прибыл на утреннюю тренировку, но встретил сопротивление со стороны игроков, которые сообщили, что под его руководством работать не будут.
Как сообщает издание Ansa, в 2011 году Симо́не Бентивольо был дисквалифицирован на 13 месяцев за участие в букмекерских скандалах. Из-за этого футболисты начали протест, к которому присоединились и болельщики. Фанаты начали угрожать клубу массовыми беспорядками, если скандальный тренер останется на своем посту.
Уже днем руководство «Пьяченцы» уволило Симо́не Бентивольо, а через несколько часов назначило Стефано Россини, которого уволили 7 октября.
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