Итальянская Пьяченца уволила за один день двух тренеров

Итальянский клуб «Пьяченца» назначил главным тренером скандального Симо́не Бентивольо. Стоит отметить, что Бентивольо сменил Кармине Парлато, который работал в клубе с 7 октября.

Бентивольо прибыл на утреннюю тренировку, но встретил сопротивление со стороны игроков, которые сообщили, что под его руководством работать не будут.

Как сообщает издание Ansa, в 2011 году Симо́не Бентивольо был дисквалифицирован на 13 месяцев за участие в букмекерских скандалах. Из-за этого футболисты начали протест, к которому присоединились и болельщики. Фанаты начали угрожать клубу массовыми беспорядками, если скандальный тренер останется на своем посту.

Уже днем руководство «Пьяченцы» уволило Симо́не Бентивольо, а через несколько часов назначило Стефано Россини, которого уволили 7 октября.