«Он просто убежал!» Ван Дейк разнес рефери после поражения от Англии
Нидерланды проиграли Англии 1:2 в полуфинале Евро-2024
10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).
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Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о судействе в этом матче. На 18-й минуте судья принял решение назначить спорный пенальти у ворот оранжевых, которое реализовал Кейн.
«Судья убежал прямо в раздевалку после окончания игры! Это дает нам всем представление о том, что произошло сегодня», – сказал Вирджил ван Дейк.
Видеообзор матча Нидерланды – Англия
"It says it all that the ref went in quite quickly after the game and had no time to shake his hand."— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 10, 2024
A visibly emotional Virgil Van Dijk talks to @CarrieBrownTV after the controversial penalty decision!#EURO2024 | #beINEURO | #HomeofEuro | #LFC pic.twitter.com/B7333SOyC6
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