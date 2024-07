«Он просто убежал!» Ван Дейк разнес рефери после поражения от Англии 

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о судействе в этом матче. На 18-й минуте судья принял решение назначить спорный пенальти у ворот оранжевых, которое реализовал Кейн.

«Судья убежал прямо в раздевалку после окончания игры! Это дает нам всем представление о том, что произошло сегодня», – сказал Вирджил ван Дейк.

Видеообзор матча Нидерланды – Англия

"It says it all that the ref went in quite quickly after the game and had no time to shake his hand."



A visibly emotional Virgil Van Dijk talks to @CarrieBrownTV after the controversial penalty decision!#EURO2024 | #beINEURO | #HomeofEuro | #LFC pic.twitter.com/B7333SOyC6