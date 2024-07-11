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  4. «Он просто убежал!» Ван Дейк разнес рефери после поражения от Англии 
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 00:52 |
378
0

«Он просто убежал!» Ван Дейк разнес рефери после поражения от Англии 

Нидерланды проиграли Англии 1:2 в полуфинале Евро-2024

11 июля 2024, 00:52 |
378
0
«Он просто убежал!» Ван Дейк разнес рефери после поражения от Англии 
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о судействе в этом матче. На 18-й минуте судья принял решение назначить спорный пенальти у ворот оранжевых, которое реализовал Кейн.

«Судья убежал прямо в раздевалку после окончания игры! Это дает нам всем представление о том, что произошло сегодня», – сказал Вирджил ван Дейк.

Видеообзор матча Нидерланды – Англия

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Вирджил ван Дейк сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Нидерланды - Англия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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